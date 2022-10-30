В Украине ликвидировали начальника тыла реактивной артиллерийской бригады РФ 3 30.10.2022, 13:58

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Высокопоставленный офицер был родом из Саратовской области.

Украинские бойцы уничтожили подполковника, 44-летнего Олега Ткачева ‒ начальника тыла одной из артиллерийских бригад русской армии. Об этом пишет на своей странице в Facebook известный специалист- расследователь Иракли Комахидзе.

«В г. Вольске Саратовской области 31 октября состоятся похороны 44-летнего подполковника Олега Ткачева, который являлся начальником тыла 232-й реактивной артиллерийской бригады. Ткачев ликвидирован еще 19 сентября, но его только на днях опознали», – написал он.

По данным Комахидзе, Ткачева уничтожили украинские воины еще 19 сентября. А повреждения у его мертвого тела были очень серьезными ‒ опознать оккупанта удалось только 27 октября.

Расследователь также обратил внимание на полный то ли цинизма, то преступного простодушия пост брата убитого оккупанта в соцсетях.

«Никогда не веришь, что с твоими близкими может случится что-то страшное. Мы и сейчас не верим, что Олега с нами больше нет. Нам еще предстоит самое тяжелое - встретить тебя и проводить в твой последний путь. И я не представляю, как это мы переживем», ‒ написал тот.

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