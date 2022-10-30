В Светлогорске люди в костюмах химзащиты поливали водой муляж коровы из сена 3 30.10.2022, 14:06

Лукашисты провели очередные «учения».

В Светлогорске на этой неделе власти проводили комплексные учения по гражданской обороне. Как пишут «Светлагорскія навіны», они затронули МЧС, ОСВОД, милицию, и «десятки организаций и ведомств», которые отвечают за безопасность при чрезвычайных ситуациях. Собрали фото, как это выглядело.

Учения проходили со Светлогорским районным звеном Гомельской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. По легенде глава райисполкома провел экстренное заседание комиссии по ЧС и на нем объявили чрезвычайный режим.

Два дня сотрудники экстренных служб, ЖКХ, газо- и энергоснабжения, отрабатывали планы действий, которые нужно применять в различных чрезвычайных ситуациях. Тренировались ли спасатели и другие ведомства работать при ракетных или ядерных ударах по городу, о которых в последнее время говорили власти, осталось тайной. В местной газете из «20 вводных» на учениях конкретных упомянули лишь два — это ликвидация ЧС с химическими опасными веществами и отлов дикого агрессивного животного, зашедшего в населенный пункт.

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