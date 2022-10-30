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«Беспилотник ударился о судно и взорвался»

  • 30.10.2022, 14:17
«Беспилотник ударился о судно и взорвался»

Новые детали атаки на флагмана Черноморского флота РФ в Севастополе.

По меньшей мере три корабля Черноморского флота России были поражены беспилотниками 29 октября возле бухты Севастополя во временно оккупированном Крыму. Среди них и флагман проекта 11356Р («Буревестник») «Адмирал Макаров».

На это указывает группа волонтеров GeoConfirmed в Twitter. Расследователи проанализировали кадры из беспилотных надводных аппаратов USV (Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле.

В сеть выложили видео атаки на фрегат класса «Адмирал Григорьевич», которому в ЧФ РФ отвечает только «Адмирал Макаров». Съемка прервалась, поскольку, вероятно, БПЛА ударилось о судно и взорвалось.

На другом видео можно заметить атаку на тральщик класса «Натя» – «Иван Голубец». По данным минобороны РФ, только он оды якобы получил «незначительные» повреждения.

На одном из опубликованных видео видно, как еще один беспилотник бродит между пришвартованными кораблями в гавани, «ища мишень для обстрела». Эта съемка тоже оборвалась, когда БПЛА столкнулся с судном и предположительно взорвался.

На основе этой записи расследователи предположили, что беспилоник находился не менее четырех кораблей и для атаки совершил почти разворот.

По мнению волонтеров GeoConfirmed, исходя из всех видеоматериалов, было задействовано от шести до восьми беспилотных летательных аппаратов. Причем три использовались на кораблях.

Расследователи отметили, что беспилотники использовала именно Украина.

«Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, можно с большой вероятностью утверждать, что: беспилотники прорвали оборону Севастопольской бухты; было задействовано около шести USV; по меньшей мере три корабля были поражены из USV», – заключили в GeoConfirmed.

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