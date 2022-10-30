На свекольном поле в Чехии нашли пояс бронзового века с «космическим» дизайном 30.10.2022, 14:22

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Такие драгоценности редко попадают в руки археологов.

В прошлом месяце в Чехии обычный фермер, выращивавший свеклу, обнаружил необычный сюрприз. В конце сентября ему в руки попал лист золота. Оказалось, что эта находка возрастом почти 2500 лет.

Объект хорошо сохранился. Поэтому это вдохновило фермера анонимно послать его фотографии археологам из соседнего Силезского музея в Опаве, пишет Live Science.

Руководитель отдела археологии музея, Ержи Юхелко, сказал, что находка имеет длину 51 сантиметр. Она сделана из золота. Можно увидеть вкрапления из меди, золота и серебра. Предполагается, что объект ранее был передней частью кожаного пояса.

Реставратор Тереза Алекс Килнар уже приступила к работе по анализу и стабилизации пояса в музее Bruntál. В этом ей будут помогать другие специалисты. Учитывая стиль декора, она сделала предположение, что пояс датируется периодом средних и поздних бронзовых суток. Это примерно ХIV в. до н.

В этот период общество становилось более сложным. Появлялась иерархия между бедными фермерами и богатой элитой. Хотя эпоха имеет большое количество бронзовых артефактов, из сырья вроде золота изготовляли вещи для элиты. Об этом свидетельствуют находки таких артефактов в могилах для элит в Центральной Европе.

Но о золотом поясе известно немного. Однако Килнар предположила, что он мог принадлежать кому-то высокого положения в обществе, ведь в то время предметы такой ценности изготовляли довольно редко. Такое же мнение имеет и археолог Австралийского национального университета Кэтрин Фриман, специализирующаяся в исследованиях металлообработки европейской бронзовой дои.

Декоративные предметы того времени еще не полностью изучены. Археолог отметила, что украшения такого типа и хрупкости появляются редко. Как правило, во время раскопок «листовое» золото рвется, как бумага. Ученые подчеркнули, что находка уникальна не только для региона, но и для Чехии в целом.

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