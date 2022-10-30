Леонид Невзлин: Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон 30.10.2022, 14:28

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Леонид Невзлин

Глава Кремля станет разменной монетой в большой игре США и Китая.

После переговоров США с Китаем Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон.

Об этом израильский филантроп Леонид Невзлин заявил в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

– Леонид Борисович, как вам кажется, как будут дальше события развиваться? В какой последовательности, на ваш взгляд? И чем все закончится? И когда?

– Сложный вопрос вы задаете. Я считаю, что... Во-первых, я сказал, что война закончится стратегически победой Украины. Это неизбежно. При этом при всем теперь понятно, что это будет и Крым, и все остальные территории в границах 91-го или, если хотите, 94-го года.

– Вам это абсолютно понятно?

– Абсолютно очевидно. Иначе это неоконченная война, и она никогда не кончится, а будет продолжаться. Оконченная война – это границы на 91–94-й год. Так, как это было в Пуще, как это было утверждено Будапештским меморандумом. И, соответственно, ответственность за безопасность Украины. Я считаю, что Украина достаточно скоро подпишет специальное соглашение с НАТО – и НАТО более серьезно отнесется к этой войне, вплоть до участия в ней (хоть они это и отрицают), и до вступления Украины в НАТО как передовой армии НАТО, которая умеет воевать на европейском континенте, в том числе с Россией.

Далее. Я считаю, что после того, как Си закрепился в Китае: я сейчас говорю даже не о стратегических его последствиях, а о текущих, – ему этот Путин не нужен. С угрозами атомного оружия, с этой войной и так далее. Ему нужно развивать экономику и доказать, что даже при нем, диктаторе, можно жить хорошо и вкусно. Для этого ему нужно с Европой и Америкой налаживать отношения теперь. Теперь у него уже нету угрозы. Он, грубо говоря, пожизненный китаец. Поэтому Путин – ему помеха.

И я думаю, что через некоторое время ультиматум Путину, вполне возможно, будет поставлен с двух сторон: после переговоров американцев с китайцами и, действительно, после определенного передела мирового. Знаете, я не верю в многополярный мир. Я верю в однополярный мир, я верю в двополярный мир, как это было. Я не верю в многополярный мир.

Это изобрел Путин и его окружение для того, чтобы проявить какую-то специальную роль России. Но они прекрасно понимают, что там, где есть Китай с сателлитами, где есть Америка, Европа с сателлитами – или с дружественными странами (не очень хорошо выразился), которых очень много, – там нету места Путину. Только сырьевой придаток и, наверное, какая-то рабочая сила и место для размещения производственных мощностей.

Он погубил перспективу России стать европейской страной и войти в один из полюсов полноправным членом. Он мог, но он это все испортил. Поэтому сейчас это страна-изгой. И как страна-изгой на уровне Ирана и, извините, Северной Кореи: уже добавлю, хотя это не так важно – это будет некая разменная карта в игре больших дяденек.

– Да, да.

– Поэтому Украина будет в Европе, Путин будет в резиновой п…е. У Китая пока, у Америки и у Европы, и даже у Турции, и у Израиля, слава Богу, впереди светлое будущее. Это моя точка зрения.

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