В Белгороде гробы, в которых привезли оккупантов, выкинули на мусорку 5 30.10.2022, 14:33

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Гробы выбрасывали вместе с иконами и черными пакетами.

Жителей Белгорода шокировала необычная находка на мусорке. Там обнаружили целый склад цинковых гробов, в которых доставляют погибших российских оккупантов.

Горожане уже пожаловались в полицию на ритуальщиков, сообщает Telegram-канал Baza.

Гробы выбрасывали возле гаражей вместе с иконами и пакетами.

«Дело в том, что тела погибших военнослужащих доставляются в цинковых гробах, а уже для похорон их родственники покупают другие — деревянные. Ритуальщики решили не заморачиваться с ненужными цинковыми гробами и тупо выкинули их в обычную мусорку. Там они и пролежали несколько дней», - отмечается в сообщении.

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