закрыть
30 октября 2022, воскресенье, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Белгороде гробы, в которых привезли оккупантов, выкинули на мусорку

5
  • 30.10.2022, 14:33
  • 5,254
В Белгороде гробы, в которых привезли оккупантов, выкинули на мусорку

Гробы выбрасывали вместе с иконами и черными пакетами.

Жителей Белгорода шокировала необычная находка на мусорке. Там обнаружили целый склад цинковых гробов, в которых доставляют погибших российских оккупантов.

Горожане уже пожаловались в полицию на ритуальщиков, сообщает Telegram-канал Baza.

Гробы выбрасывали возле гаражей вместе с иконами и пакетами.

«Дело в том, что тела погибших военнослужащих доставляются в цинковых гробах, а уже для похорон их родственники покупают другие — деревянные. Ритуальщики решили не заморачиваться с ненужными цинковыми гробами и тупо выкинули их в обычную мусорку. Там они и пролежали несколько дней», - отмечается в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников