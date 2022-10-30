В небе над Германией заметили загадочные БПЛА 30.10.2022, 14:42

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Немецкие спецслужбы заявили об активизации иностранных разведок.

В военной контрразведке Германии заявили о повышенной активности на территории государства иностранных разведок. В последнее время фиксируются многочисленные попытки проведения шпионской деятельности.

В частности, в Германии, в районах расположения полигонов Бундесвера, где проходят обучение украинские военнослужащие, фиксируются запуски загадочных беспилотников. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на заявление руководителя военной контрразведки Германии Мартины Розенберг.

По ее словам, военная контрразведка Германии (MAD) в последнее время фиксирует повышенную активность иностранных разведок.

«Управляемые иностранными государствами агенты используют все возможные способы получения информации, влияния и продвижения интересов своих стран», – отметила она.

По словам Розенберг, контрразведка за последнее время зарегистрировала многочисленные случаи необычной деятельности и попыток шпионажа. Так, например, над полигонами Бундесвера, где обучают украинских военных, неоднократно замечали загадочные беспилотники.

Один из таких примеров – полигон Вильдфлекен в Баварии. Минобороны Германии сообщило, что в ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестные беспилотники несколько раз летали над участком у границы между федеральными землями Бавария и Гессен.

В конце августа российские агенты пытались разведывать информацию об обучении украинских военных, осваивающих западные системы вооружения. MAD заметила подозрительные авто вблизи военных баз в районе города Идар-Оберштейн в Рейнланд-Пфальце и Грефенвер в Баварии.

«Наша цель – выявлять попытки шпионской деятельности, особенно со стороны разведок России и Китая, на ранней стадии и эффективно реагировать на них в сотрудничестве с другими национальными ведомствами и международными партнерами», – подчеркнула Розенберг.

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