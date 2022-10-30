Боец полка Калиновского поклялся драться до освобождения последнего политзаключенного в Беларуси 30.10.2022, 14:48

До войны доброволец участвовал в протестах 2020 года.

Салам – воин полка имени Кастуся Калиновского. До этого он был бойцом украинской территориальной обороны. Но он не готовился к войне в Украине, он готовился к войне в Беларуси. А началось все с мирных акций протеста, сообщает «Белсат».

Салам – активист белорусского анархистского движения с 2008 года. Парень участвовал в протестах 2020 года. Силовики подозревали его в поджоге машин и здания городской прокуратуры, пришли к его матери с обыском. Тогда он уехал в Польшу.

Салам начал готовиться к освободительной войне против режима Лукашенко. Но после вторжения российских войск в Украину, поехал вместе с другими беларусами помогать украинцам бороться с оккупантами.

Преодолев украинскую границу и подозрительность спецслужб, Салам попал в Украину и вступил в тероборону. Именно тогда он побывал в Бородянке и увидел самое страшное для себя за время войны.

«Это просто ужас! Я не знаю, каким местом думают эти люди, которые это делают, когда они называют себя освободителями! Это ад, они просто планомерно истребляли город. Расстреливали дом за домом. Там не было ни одной многоэтажки, где не осталось бы следов от пуль. Ощущение, что они ехали на своих танках, БТРах и расстреливали каждое окошко, чтобы просто никто не оказывал им сопротивления. И это они называют освобождением? Это точно не освобождение!» – рассказывает воин.

Сейчас Салам служит в полку имени Кастуся Калиновского. «Белсат» сообщает, что боец полка Калиновского поклялся драться до освобождения последнего политзаключенного в Беларуси.

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