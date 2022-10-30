Украинские десантники сбросили бомбу прямо на БМП и пехоту оккупантов 30.10.2022, 14:56

Момент успешной атаки попал на видео.

В Донецкой области николаевские десантники уничтожили пехоту и БМП россиян.

Об этом в Telegram сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ, обнародовав соответствующее видео.

«На видео зафиксированы последствия боевой работы защитников Украины – военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В частности, в этот день в одном из районов Донецкой области была уничтожена живая сила и боевая машина пехоты противника БМП-1 вместе с экипажем», — говорится в сообщении.

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