«Прибыль до 9000 рублей»: как белорусская мать-одиночка создала бизнес «на праздниках» 1 30.10.2022, 15:09

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Женщина воспитывает троих детей и зарабатывает на карнавальных костюмах.

«Бизнес, который так или иначе связан с праздниками, всегда приносит море позитива. Невозможно не улыбаться, когда наблюдаешь, как люди с предвкушением выбирают наряды для вечеринки или торжества», – признается Мария Лукша, владелица салона проката карнавальных костюмов Maski.by. Компания на рынке с 2010 года, девушка переняла бразды правления перед началом эпидемии COVID-19. О нюансах проката карнавальных костюмов и о том, как удалось продержаться в кризисные времена, пишет myfin.by.

Из пекаря – в руководителя бизнеса, да еще и в совершенно новой сфере: начало пути

– Я по образованию пекарь, но после того как некоторое время проработала по специальности, поняла, что это точно не мое. К тому же, ночные смены требуют очень крепкого здоровья, это очень тяжелый физический труд – совсем неженское дело, на мой взгляд.

Но и поиски нового направления дались мне нелегко: у меня на тот момент уже были маленькие дети, а с ними очень неохотно трудоустраивают. Поэтому мне пришлось выбирать из того, что было доступно на тот момент на рынке труда. Сначала я устроилась продавать воздушные шарики, а потом в 2015 году судьба свела меня с ребятами, которые помогли выйти в самостоятельное плавание в качестве предпринимателя. Вот как это случилось.

Я устроилась в фирму, которая занималась производством открыток и прокатом карнавальных костюмов, менеджером по работе с клиентами. И в какой–то момент владельцы бизнеса решили сконцентрироваться только на более прибыльном деле – производстве открыток, и отказаться от второго направления, потому что прокат требовал слишком много сил, времени и вложений.

Правда, владельцы решили не продавать, а отдать бизнес уже знакомому человеку в «хороши руки» – этим хорошим человеком оказалась я. На тот момент я осталась одна с тремя детьми после развода в очень плачевном материальном положении. Я думаю, владельцы просто очень хотели мне помочь таким образом. И это был потрясающий подарок, я до сих пор невероятно благодарна ребятам.

«Понимала, что второго шанса построить свой бизнес у меня не будет»: кризис

Я выкупила долю в бизнесе в 2019 году за символическую $1000 – просто оплатила стоимость костюмов. Отделилась юридически от своих прошлых работодателей, сняла небольшое помещение площадью приблизительно 11 квадратных метров по цене 11–12 евро за «квадрат», взяла у друзей стеллажи и купила еще какое–то количество костюмов.

Мы не покупаем дешевых костюмов на китайских маркетплейсах, привозим из Европы. Они приятные к телу, яркие, красочные, есть большой выбор позиций. Стоимость одного костюма – 70 евро. Для того, чтобы его окупить, нужно, как минимум, 4–5 прокатов. Китайские, наверное, могла бы «отбить» за 1–2 проката. Но мы не просто так ставим качество костюмов в приоритет.

К нам однажды пришла клиентка, которая была очень негативно настроена к прокату. После долгих раздумий она отказалась от наших услуг и решила купить себе костюм на AliExpress. А потом через неделю пришла к нам со словами: «Заберите у меня эту тряпку и дайте мне лучше ваш костюм». Ее костюм с AliExpress теперь висит у нас, как пример для тех, кто сомневается.

Благодаря трудам первых владельцев мне не пришлось вкладываться в рекламу и продвижение. Сайт и странички в социальных сетях, которые они создали, находятся на первых позициях в поисковых системах и по сегодняшний день. Ну и сарафанное радио работает отлично, есть постоянные клиенты.

Но время старта пришлось на самый пик пандемии COVID–19. А наша индустрия обычно одна из первых ощущает на себе последствия изменений в мире, потому что люди первым делом перестают тратить деньги на развлечения.

Прокат костюмов резко просел, у меня просто опускались руки – работала с надеждой хотя бы в минус не выйти. Какое-то количество клиентов оставалось с нами, но это не спасало.

Я уходила в минус, но продолжала работать, потому что понимала, если откажусь от всего, то второго шанса на то, чтобы построить свой бизнес, у меня не будет.

В этот момент меня очень поддержали родители, в том числе и материально. А потом все стало выравниваться постепенно.

«Однажды примерка длилась около 5 часов»: нюансы работы с клиентами

В работе с клиентами важно сделать все, чтобы человек остался доволен. Например, поэтому практически все костюмы у нас представлены в единичном экземпляре за небольшим исключением. Чтобы клиент не рисковал встретить на вечеринке человека в абсолютно таком же костюме.

Например, не всегда тот костюм, который понравился человеку на фото, подойдет в реальности. Поэтому примерка – это очень важно. Как минимум час-два на это уходит. Однажды примерка длилась около 5 часов.

Мне кажется, у меня получилось удержаться в этом бизнесе именно потому, что я очень люблю общаться с людьми. И у меня это очень хорошо получается. Да, в основном в работе с карнавальными костюмами практически нет негативных моментов: клиенты приходят с хорошим настроением, радуются, улыбаются. Если приходят целыми компаниями, в этом случае уже на стадии примерки все превращается в настоящий веселый карнавал.

«Хэллоуин – самое прибыльное время для проката костюмов»: выручка

У нас в стране больше культура «поесть и выпить» на праздниках, поэтому я радуюсь, когда люди начинают креативно подходить к торжествам и устраивают тематические вечеринки на тот же день рождения. Наши костюмы арендуют даже для поездок за рубеж, например, они побывали на вечеринке в Венецианском стиле в Италии. Берут в прокат одежду для съемок в музыкальных клипах или участия в фотосессии.

Берут костюмы и мужчины, чтобы сделать предложение или встретить жену из роддома. Например, очень красиво получилось, когда клиент в образе рыцаря предложил руку и сердце своей девушке в Несвижском замке.

Самый милый случай, когда ребята–байкеры взяли костюм принцессы и королевы, нарядились, чтобы устроить благотворительный праздник в детском доме. Сама я только один раз воспользовалась костюмами – организовала сестре девичник.

Если говорить про выручку, то у нас есть удачные месяцы и не очень – все зависит от календаря праздников. В худшие месяцы прибыль доходит до 2000 рублей, в лучшие – до 9000 рублей. Больше всего костюмы берут летом на свадьбы и девичники, на 8 марта, день Влюбленных и новый год, но октябрь и Хэллоуин – это самое прибыльное время для проката костюмов.

В этом году к Хэллоуину мы немного обновили ассортимент – купили 16 новых костюмов. И у нас сразу забронировали все новинки: например, 25 октября мы приняли около 80 человек за день. Клубы, казино, рестораны забрали по 10 костюмов на заведение, потому что им важно удивлять своей программой посетителей. Наибольшей популярностью пользуются костюмы в стиле «Вампирской саги» и «Алисы в стране чудес», мюзикла «Кошки», пиратские, рыцарские, клоунские.

Прокат у нас не суточный, а от трех дней и минимальная сумма составляет 30 рублей. Но нужно обязательно внести залог в размере половины стоимости костюма. В основном клиенты бережно относятся к костюмам, но был случай, например, когда девушка сожгла наряд, прыгая через костер.

«Надо бы масштабировать бизнес, но и на машину накопить хочется»: планы

В отпуске я уже три года не была, потому что все дни, кроме воскресенья, я должна быть на работе. Мне не на кого оставить бизнес – все на мне. Но я знаю, что должна стараться для своих детей. Во время каникул они мне иногда помогают – им очень нравится возиться с костюмами.

У нас сейчас только взрослые карнавальные костюмы, потому что на них спрос значительно больше, но в планах есть и закупка костюмов для малышей. А еще в идеале было бы хорошо – открыть вторую точку в другой части города. Хотелось бы масштабироваться, конечно, но пока для обеспечения семьи доходов вполне хватает. Хочется накопить наконец на машину. А в остальном, как и у всех сейчас, мне кажется, главная задача – выстоять и не разориться.

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