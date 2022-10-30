Что известно о надводных беспилотниках, которыми атаковали российские корабли в Крыму 1 30.10.2022, 15:15

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Дроны отличаются маневренностью и быстротой.

Утром 29 октября в Севастополе раздались взрывы. Как утверждают в минобороны России, бухту атаковали надводные беспилотники.

Эксперты H I Sutton выяснили, что это за устройства и пройдемся по их возможностям.

***UPDATE***



Now beyond any reasonable doubt that the type of surface drones used by #Ukraine to attack Russian Navy in Sevastopol today were same as one previous found near the base. #OSINT



Reference https://t.co/vpJFzEniD6

And https://t.co/YWqnJzWTqc pic.twitter.com/bX0vZvC1Hk — H I Sutton (@CovertShores) October 29, 2022

Россияне настаивают на атаке беспилотниками

Начнем с заявления так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он пожаловался, что Украина атаковала бухту не только БпЛА, но и надводными беспилотниками. Последних, по его словам, было 7. И все их, уверяет он, удалось уничтожить.

А теперь попробуем разобраться, что же за беспилотники могли атаковать Севастопольскую бухту. Своими соображениями поделился военный аналитик HI Sutton, который занимается OSINT (разведкой на основе открытых источников). Специализацией HI Sutton являются именно подводные суда, поэтому он знает, что говорит.

По его мнению, «вне всякого сомнения», Севастопольскую бухту атаковали 29 октября теми же беспилотниками, которые обнаружили на пляже города в конце сентября.

Напомним, что тогда надводному беспилотнику удалось обойти патрульных военно-морских сил России. А обнаружили его вблизи основной военно-морской базы в Крыму. Тогда оккупанты сначала «исследовали» дрон, а затем оттащили его к морю, где и уничтожили.

Как описывает эксперт этот беспилотник

По словам HI Sutton, это «небольшое, но целенаправленное» устройство. Размером оно напоминает каяк. Работает беспилотник на одном двигателе, а также может похвастаться производительностью и быстротой.

Эксперт также отметил, что появление такого дрона на пляже Севастополя означает, что диапазон действия беспилотника достаточный. По предположениям аналитика такие средства созданы для того, чтобы идти на таран на другое судно. После чего происходит детонация.

По словам эксперта Центра оборонных стратегий Андрея Рыженко, надводный беспилотник – обычный катер. В интервью «Радио НВ» он отметил, что уходит в длину он 5 – 6 метров. Устройство, что логично, оснащено двигателем, системой наведения, а также боевой частью. Под последним говорится о взрывчатке. Рыженко отметил, что надводный беспилотник может оснащаться либо обычными снарядами, либо авиационными бомбами.

Сразу же оговоримся, что надводные беспилотники – не какое-то там ноу-хау. Такого рода устройства использовали еще во время Второй мировой войны. Их впервые взяли на вооружение итальянцы. И поскольку устройства продемонстрировали свой успех, то ими пользуются до сих пор.

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