БТР оккупантов «самоуничтожился», убегая от ВСУ 2 30.10.2022, 15:22

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Кадры от первого лица.

Российские военные на бронетехнике пытались убежать из-под огня украинской артиллерии, но были удачно остановлены обочиной.

Кадры уничтожения снял один из оккупантов, сообщает УНИАН.

Русские побежали к бронетранспорту, когда украинские защитники начали бить по их позициям.

«Быстрее!» - крикнул военный РФ, снимавший все на камеру.

Оккупанты спешили покинуть позиции, чтобы не получить «ответку» ВСУ, но перевернулись на обочине.

В конце автор съемки только успел простонать.

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