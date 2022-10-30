БТР оккупантов «самоуничтожился», убегая от ВСУ

БТР оккупантов «самоуничтожился», убегая от ВСУ2
- 30.10.2022, 15:22
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Кадры от первого лица.
Российские военные на бронетехнике пытались убежать из-под огня украинской артиллерии, но были удачно остановлены обочиной.
Кадры уничтожения снял один из оккупантов, сообщает УНИАН.
Русские побежали к бронетранспорту, когда украинские защитники начали бить по их позициям.
«Быстрее!» - крикнул военный РФ, снимавший все на камеру.
Оккупанты спешили покинуть позиции, чтобы не получить «ответку» ВСУ, но перевернулись на обочине.
В конце автор съемки только успел простонать.