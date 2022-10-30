Ученые разгадали давнюю тайну Волшебных кругов Намибии 1 30.10.2022, 15:26

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Как они появились в африканской пустыне?

Уже много десятилетий ученые пытаются понять, как появляются круглые участки земли, окруженные травой, которые то возникают, то исчезают без видимой причины. Но теперь кажется эта тайна раскрыта.

Волшебные круги Намибии, или как их еще называют магические круги, — это круглые участки земли, с растущей по краям травой, диаметром от 2 до 10 метров. Таких кругов в пустыне Намиб, на территории африканской страны Намибия, насчитываются миллионы. Вместе они образуют странный узор, но как они появляются, до сих пор ученым было не известно, пишет ScienceAlert.

На сегодня существует две самые популярные теории, которые объясняют появление этих необычных кругов в пустыне Намиб. Согласно одной теории, эти круги появились в результате деятельности термитов, которые питаются корнями травы, а другая теория говорит о том, что трава таким образом самоорганизуется, чтобы иметь доступ к воде в условиях засухи.

Раньше ученые уже нашли подтверждение этим двум теориям, но полного объяснения появления загадочных кругов это не дает. К тому же несколько лет назад подобные круги были обнаружены и в Австралии, но четкой связи с термитами ученые не нашли.

Два года назад ученые из Геттингенского университета, Германия, пришли к выводу, что все же эти волшебные круги скорее всего появляются из-за нехватки воды и поэтому трава растет здесь именно кругами, без наличия ее в центре этих круглых участков. Но недавно эти же немецкие ученые под руководством Стефана Гетцина провели новое исследование и предоставили свои результаты общественности.

Новое исследование показало, что скорее всего образование этих кругов все-таки связано с тем, что здесь очень редко и нерегулярно выпадают дожди. Трава внутри таких кругов все же появляется на некоторое время, а потом исчезает. А трава на окружности этих участков продолжает расти.

Ученые считают, что появление этих кругов связано с тем, что эта трава имеет очень длинные корни, чтобы иметь доступ к воде. Но термиты не имеют никакого отношения к появлению этих кругов.

«В условиях пустыни трава самоорганизуется таким образом, чтобы иметь больше шансов выжить. Они образуют такую четкую круговую концентрацию, чтобы их корни могли достать к воде на большой глубине», — говорит Гетцин.

По словам ученых, безжизненные участки земли, которыми являются эти волшебные круги, дают возможность траве на краях этих кругов расти и процветать. Ведь всю влагу впитывают именно эти растения.

«Такая самоорганизация травы позволяет ей защищаться от засушливых условий. Формируя такой узорчатый ландшафт из равномерно расположенных кругов, трава напрямую извлекает выгоду из скудных водных ресурсов за счет другой растительности», — говорит Гетцин.

По словам ученых только такая геометрия размещения растительности дает шанс на выживание в пустыне.

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