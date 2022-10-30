Китай «подсластил пилюлю» Путину 30.10.2022, 15:29

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Пекин использует в отношении главы РФ метод кнута и пряника.

На сайте китайского МИД появилось сообщение о том, что Китай будет поддерживать Россию под руководством Владимира Путина и планирует усиливать сотрудничество между странами.

Таким шагом Си Цзиньпин якобы хотел успокоить Путина, которого, согласно слухам, он называет «щенком». Китайскую позицию в эфире проекта FreeДом объяснил российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.

«Это называется подсластить пилюлю, чтобы Путин не сильно рожу кривил. А так вообще им там сказали: а) руки прочь от красной кнопки, б) будем проводить ту политику, которая нас интересует в отношении России, а это превращение РФ в придаток со всеми вытекающими последствиями», - отметил Гудков.

А чтобы главе РФ не было так сильно горько и обидно, добавил российский оппозиционер, на съезде Компартия Китая упомянули об усилении сотрудничества.

«Но в целом не смей начинать ядерную войну. Ну, примерно так вот ведется китайская политика методом кнута и пряника», - сказал экс-депутат Госдумы РФ.

Во время съезда также, напомнил он, в Китае заявили, что не пойдут вразрез со всем миром.

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