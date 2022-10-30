«Американский жених» обчистил белоруску, когда она оформляла от него подарки 30.10.2022, 15:38

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Верить в подарки в $22 000, как оказывается, нельзя.

48-летняя белоруска из города Миоры, что в Витебской области, познакомилась в интернете с парнем, который представился русскоязычным гражданином США, пишет dneprovec.by.

В речицкой милиции рассказали, что псевдоамериканец предложил женщине прислать ей подарки на 22 000 долларов. От таких щедрот отказаться было трудно.

Пока подарки шли в Беларусь, женщина уехала в санаторий Речицкого района.

Там с ней и связался человек, представившейся сотрудником таможенной службы. Он дал контакты карты, на которую нужно было перечислить 1300 рублей - как бы на сбор за получение ценной посылки из США.

Карточка, на которую перечислила деньги пострадавшая, - тоже белорусская. Завела ее по просьбе такого же «друга», только на этот раз из Лондона, другая белоруска и передала ему все данные.

В РОВД рассказали, что карта использовалась не раз. Вероятно, по этой же схеме. Милиция в очередной раз предупреждает, что нельзя передавать данные своих карт посторонним. И верить в подарки в 22 000 долларов, как оказывается, тоже нельзя.

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