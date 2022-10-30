У побережья Крыма заметили разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk
- 30.10.2022, 15:46
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Атаке дронов в Симферополе также предшествовал его полет.
У южного побережья Крыма в нейтральном пространстве, как сообщают пользователи Сети, курсирует американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk USAF.
Беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия.
Отметим, что в момент налета беспилотников на российский флот в Симферополе над нейтральными водами Черного моря неподалеку от берегов Крыма также постоянно курсировал американский стратегический беспилотник RQ-4В-40, взлетевший с авиабазы НАТО в Италии.