Один шаг до принятия разгрома Игорь Эйдман

30.10.2022, 15:54

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Торговаться у россиян не получается.

Российский истеблишмент в процессе войны с Украиной на наших глазах проходит пять известных стадий принятия смертельной болезни, то есть в данном случае приближающегося поражения: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

На первой стадии в России господствавало отрицание войны: «Мы с Украиной не воюем, наносим только точечные удары по нацистам-бандеровцам».

Война затянулась, отрицать ее стало невозможно, началась стадия гнева: «весь чертов Запад против нас, накачали украинцев (употребляется презрительная кличка) оружием», дальше - поток бессвязной брани.

Однако долго гневаться бессмысленно, параллельно началась фаза торга: «Мы готовы к переговорами, это Зеленский отказывается».

Торговаться не получается. Военные поражения приводят к фазе депрессии. По данным Левада-центра в сентябре число россиян, испытывающих тоску, тревогу, раздражение и другие признаки депрессии, выросло более чем в два раза и приближается к половине населения.

По мере дальнейших неудач в войне депрессия в обществе будет усиливаться. А от нее недалеко и до принятия неизбежного военного разгрома, то есть смертельного для путинского режима финала российско-украинской войны.

Игорь Эйдман, Telegram

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