Балаган хунты привел к новому коллапсу 30.10.2022, 16:05

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Каждое новое решение режима приближает дефицит и панику.

На этот раз многие ИП по всей стране вынуждены были остановить работу. Люди просто не понимают, что от них хотят: посадки идут уже и за высокие цены, и за низкие, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Суть в том, что хунта перешла в режим, когда лупит не только по чужим, но и по своим. В тупик попали все магазины и ИП вне зависимости от форм собственности и политических взглядов. В балагане, который устроила хунта, все сложнее понять, как сделать так, чтобы работало хоть что-нибудь. Каждое новое решение приближает дефицит и панику. А повышенная секретность Белстата и других органов порождает полную неизвестность относительно реального положения вещей. Ник из коридоров сообщает, что особая паника в районах.

Сегодня речь про десятки тысяч ИП по всей стране: Минск, Молодечно, Лида, Кобрин, Сморгонь и другие. Очевидно, что если раньше хунта могла дать заднюю, то сейчас первым делом закрывшимся ИП пригрозили штрафами и наказаниями. По сути людей принуждают работать для того, чтобы их можно было проверить и посадить. Прекрасная перспектива, достойная самого социального государства в мире!

На фоне войны эти проблемы могут казаться не такими важными, но хунта своими руками постепенно уничтожает веру даже тех, кто еще пытался работать в Беларуси и приносить пользу и налоги.

Все логично: вслед за идейным обнищанием приходит и материальное. В поисках денег хунта списывает штрафы за 2018 год, налоговая выставляет требования за прошлые периоды, по которым уже сданы все отчеты и проведены проверки.

И события в Украине только ускоряют процесс полураспада. На этом фоне совещания про «кибернетиков» и легкую промышленность выглядят попыткой спрятать голову в песок. Но прятаться поздно. Каждая неделя становится все интереснее. И на фронте, и внутри Беларуси.

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