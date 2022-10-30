«Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили» 5 30.10.2022, 16:24

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Российские оккупанты целыми подразделениями разрывают контракты.

У военных РФ гораздо лучшая подготовка, чем у мобилизованных рашистов, но даже ее мало, чтобы выжить в Украине. Так что провоевав в Украине примерно 2 месяца, они целыми подразделениями разрывают контракты.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.

«Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…», - рассказывает жене контрактник ВС РФ.

Он жалуется на безумные потери из-за ВСУ и на то, что российское командование сильно косячит. Теперь этот доброволец «не готов за них умирать».

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