В Минске перевернулся люксовый автомобиль Maybach с московскими номерами 6 30.10.2022, 16:28

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Машина легла на крышу.

На минской улице Уборевича, рядом с магазином Green, произошло ДТП, в результате которого люксовый автомобиль Maybach с московскими номерами лег на крышу, пишет «Комсомолка».

На видео, опубликованном на youtube, видно, что рядом с авто стоят молодые люди, сработали подушки безопасности. Находящиеся рядом с машиной забор и светофор повреждены. Как сказал очевидец, снимавший последствия ДТП, «светофор сложили», но в ДТП никто не пострадал. Ущерб от аварии еще предстоит оценить.