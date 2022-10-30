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Глава МИД Литвы: Обойдемся без шантажа

  • 30.10.2022, 16:36
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Глава МИД Литвы: Обойдемся без шантажа

Габриэлюс Ландсбергис призвал мир обеспечить военное сопровождение кораблей с украинским зерном.

Если Россия отказывается выполнять свои обязанности по черноморской зерновой инициативе, мир должен объединиться, чтобы охранять судоходство с военным сопровождением. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter 29 октября.

«Переговоры с Россией не работают. Путин нарушает договоренности и шантажирует всех нас. Если он продолжит ставить под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы охранять судоходство с военным сопровождением. Обойдемся без шантажа», – написал он.

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