Ученые советуют людям чаще слушать пение птиц 30.10.2022, 16:38

Положительный эффект не будет коротким.

Британские ученые, опубликовавшие новую работу в Scientific Reports, использовали приложение для смартфонов Urban Mind, чтобы собирать в режиме реального времени отчеты людей об их психическом благополучии и информацию о том, влияло ли на человека присутствие птиц. Ведущий автор исследования Райан Хаммуд, научный сотрудник Института психиатрии, психологии и неврологии (IoPPN) отметил, — «Появляется все больше данных о пользе пребывания на природе, и мы интуитивно думаем, что пения птиц и птицы [вообще] хорошо влияют на человека», пишет techinsider.

«Существует мало исследований, которые действительно изучали влияние птиц на психическое здоровье в режиме реального времени и в реальной среде. Используя приложение Urban Mind, мы впервые показали прямую связь между птичьим пением и позитивным настроением [человека]. Мы надеемся, что эти данные продемонстрируют важность защиты и создания условий для поощрения птиц не только для биоразнообразия, но и на благо душевного состояния людей», — говорит Райан Хаммуд.

Исследование проводилось в период с апреля 2018 года по октябрь 2021 года. 1292 участника оставили 26 856 оценок с помощью приложения, разработанного ландшафтными архитекторами J&L Gibbons и художественным фондом Nomad Projects. Участники набирались по всему миру, но все же большинство из них базировалось в Великобритании, Евросоюзе и США. Приложение спрашивало участников три раза в день, могут ли они видеть или слышать птиц, а затем задавались вопросы о психическом благополучии, чтобы исследователи в итоге могли установить связь между двумя явлениями и оценить, как долго влияние птиц было активным.

Также людей спрашивали о существующих диагнозах психических заболеваний. В итоге, ученые установили, что слушание или наблюдение птиц улучшило психическое благополучие добровольцев: как полностью здоровых, так людей с депрессией.

Андреа Мечелли, профессор в IoPPN отметила, — «Термин "экосистемные услуги" часто используется для описания преимуществ определенных аспектов природной среды для нашего физического и психического здоровья. С научной точки зрения это непросто доказать. Наша работа обеспечивает доказательную базу для создания и поддержки биоразнообразных пространств, где обитают птицы. Кроме того, наши данные поддерживают реализацию мер по увеличению возможностей, чтобы встретить птиц [в густонаселенных городах], особенно для тех, кто живет с психическими расстройствами, например, с депрессией».

«Это интересное исследование подтверждает, насколько вид и звук пения птиц поднимают настроение. Оно содержит интригующие доказательства того, что биоразнообразие окружающей среды восстанавливает психическое здоровье. Что чувственная стимуляция пения птиц, являющаяся частью этих ежедневных "доз" природы, драгоценна и долговечна [эффект до 8 часов]», — замечает Джо Гиббонс из J & L Gibbons

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