Конгресс ойрат-калмыцкого народа опубликовал декларацию о независимости Калмыкии 22 30.10.2022, 16:53

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Национальные активисты ссылаются на право народов на самоопределение.

В сети появился текст документа декларации «О государственной независимости Республики Калмыкия». Декларацию независимости Калмыкии составили и подписали члены Конгресса ойрат-калмыцкого народа, сообщает «Ideal.Реалии».

Среди авторов и подписантов — экс-директор Центра по развитию калмыцкого языка Арсланг Санджиев, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев, этноязыковые и политические активисты Владимир Довданов, Эренцен Доляев, Альберт Шарапов и другие.

Текст документа отсылает к другой декларации, принятой Верховным Советом Калмыцкой АССР в 1990 году. Тогда народные депутаты провозгласили суверенитет демократического и правового калмыцкого государства, основываясь на праве народов на самоопределение.

По мнению авторов декларации 2022 года, принципы, заложенные первой декларацией в период распада СССР, не были реализованы на практике из-за действий первого президента республики Кирсана Илюмжинова и давления Москвы, особенно усилившегося с началом правления Владимира Путина.

В декларации Конгресса перечисляются основные претензии к действующему российскому режиму, побудившие авторов документа провозгласить начало борьбы за независимость. Среди них — «безумная централизация и милитаризация страны», «тотальное наступление Кремля на культуры и языки завоеванных Россией нерусских народов», «совершение международных преступлений» и еще пять пунктов, отсылающих к авторитарному и империалистическому характеру российской политики.

Авторы декларации отдельно отмечают игнорирование прав репрессированных граждан — жертв депортации калмыков и проблему «незаконно отторгнутых земель» — территориальных споров, возникших между Астраханской областью и Калмыкией в результате упразднения последней сталинским указом 1943 года. Ранее один из членов Конгресса Доляев утверждал, что в состав независимой Калмыкии должна войти вся территория Астраханской области как исторический ареал расселения калмыков.

Выражая несогласие с проводимой Кремлем политикой, Конгресс ойрат-калмыцкого народа «заявляет о необходимости полного освобождения ойрат-калмыцкого народа из-под колониальной зависимости от России» и «объявляет о своей решимости добиваться выхода Республики Калмыкия из состава Российской Федерации, провозглашения и создания суверенного независимого государства».

По мнению авторов документа, независимость Калмыкии — важнейшее и единственное условие сохранения языка, культуры, традиций и самого существования калмыцкого народа. Текст декларации завершается призывом к правительствам других стран признать необходимость освобождения Калмыкии и словами «Да восторжествует справедливость».

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