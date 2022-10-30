«Вода так быстро прибывает, что БНТУ скоро зальет»6
- 30.10.2022, 17:03
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В Минске на улице Сурганова прорвало канализацию.
С потопом со специфическим запахом довелось столкнуться жителям улицы Сурганова в Минске. Примерно с 12:30 по улице течет вода с запахом канализации, пишет onliner.by.
«В доме за баней прорвало канализацию, запах ужасный. Течет уже примерно час, аварийки пока не видно. Вода так быстро прибывает, что БНТУ скоро зальет», — рассказывает Анна.
По словам девушки, меньше поток не становится. Вон даже воронка образовалась возле одного из сливов. В 13:37 аварийная служба подъехала к месту ЧП.
Так выглядит «место выброса» и источник зловония.