Роднянский: Где Путин — вы знаете 1 30.10.2022, 17:10

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Александр Роднянский

Украинский продюсер рассказал, в чем главная разница между главой Кремля и украинским президентом.

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский 30 октября в Instagram ответил своим подписчикам из РФ, которые с ненавистью пишут об украинском президенте Владимире Зеленском, пишет «Гордон».

По словам Роднянского, реакция российского населения его удивляет.

«Потому что более обаятельного, умного и сильного человека встретить в жизни трудно. Ну а во время войны своими ежедневными обращениями к украинцам, международным правительствам, парламентам, общественным, научным, деловым и культурным сообществам президент Украины вызвал мощнейшую волну поддержки у себя дома и беспрецедентное уважение во всем мире», – написал продюсер.

Он добавил, что реакция россиян на Зеленского вызвана пропагандой, которую транслирует российское телевидение.

«Мне не надо объяснять, как оно работает, – у меня есть ближайшие родственники, не отрывающиеся от «России 24». И я знаю, как тяжело с ними говорить. Тут вам и «наркоман», и «клоун», и «пешка Запада», и «сбежал из Украины», – отметил Роднянский. – Спорить с отравленными пропагандой близкими очень сложно. Даже если вы любите друг друга. Даже если вы хорошо понимаете технологии пропаганды и коротко знакомы с президентом. Близкие не слышат».

Роднянский подчеркнул, что знаком с Зеленским с 1998 года, когда тот еще был капитаном команды КВН, а сам он возглавлял украинский канал «1+1».

«Видел я его и во время войны. В Киеве. Такого же умного, быстрого и обаятельного. Но как-то разом постаревшего, с тяжелым грузом ответственности на плечах», – добавил продюсер.

Свой пост он проиллюстрировал снимком Зеленского, на котором тот запечатлен на улице Банковой возле сбитого украинскими защитниками иранского дрона, которыми российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

«Поэтому президент страны рядом со сбитым дроном. Все эти месяцы Зеленский вместе с украинцами – в столице, в других городах, на передовой, в больницах и госпиталях, – написал он. – А где [президент РФ Владимир] Путин – вы знаете».

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