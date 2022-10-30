Лукашисты проведут в Витебске ролевую игру «Враг народа»9
- 30.10.2022, 17:22
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Представители режима даже не прячут свои идейные корни.
В Витебском государственном университете ко дню Октябрьской революции решили провести патриотические караоке и ролевую настольную игру «Враг народа». Об этом говорится в программе мероприятий на сайте самого университета.
Мероприятия запланированы на 3 и 4 ноября.
— В 16.30 приглашаем в актовый зал главного корпуса попеть патриотическое караоке. С 17.00 в актовом зале главного корпуса студентов и лицеистов ждет настольная ролевая игра «Враг народа» по мотивам игры «Мафия». В течение дня в холле 1-го этажа главного корпуса работают интерактивные площадки, мультипарк с музыкальным сопровождением. Приглашаем всех желающих! — говорится в объявлении.