Лукашисты проведут в Витебске ролевую игру «Враг народа» 9 30.10.2022, 17:22

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Представители режима даже не прячут свои идейные корни.

В Витебском государственном университете ко дню Октябрьской революции решили провести патриотические караоке и ролевую настольную игру «Враг народа». Об этом говорится в программе мероприятий на сайте самого университета.

Мероприятия запланированы на 3 и 4 ноября.

— В 16.30 приглашаем в актовый зал главного корпуса попеть патриотическое караоке. С 17.00 в актовом зале главного корпуса студентов и лицеистов ждет настольная ролевая игра «Враг народа» по мотивам игры «Мафия». В течение дня в холле 1-го этажа главного корпуса работают интерактивные площадки, мультипарк с музыкальным сопровождением. Приглашаем всех желающих! — говорится в объявлении.

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