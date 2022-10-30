Атака беспилотников на корабли РФ: американский эксперт раскрыл детали
- 30.10.2022, 17:30
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Есть несколько интересных моментов.
Пока нельзя со 100-процентной уверенностью говорить о том, какой тип надводных аппаратов был использован в акватории Черного моря при атаке на корабли РФ в Севастополе.
Их точные характеристики пока отсутствуют. Об этом пишет американский военный эксперт Х.И. Саттон в своем Twitter.
Он основывает свои выводы на ранее публиковавшихся фото морского беспилотника, который был захвачен оккупантами у берегов Севастополя, пишет «Главред».
Судя по фото пойманного в сентябре безэкипажного катера, в его верхней части есть несколько датчиков. Основным из них является камера, установленная на мачте, а также инфракрасное устройство переднего обзора.
Вероятно, это основной датчик для рулевого управления и ситуационной осведомленности. За камерой находится плоская антенна, возможно, для навигации и/или связи, пишет военный эксперт Х.И. Саттон.
Эксперт также предполагает наличие боеголовки. Именно такие аппараты скорее всего использовались для атаки на российские корабли в Севастополе, отметил он.
Саттон также опубликовал сравнительные параметры морского беспилотника, который предположительно применялся в Севастополе, а также других аналогичных аппаратов.