Атака беспилотников на корабли РФ: американский эксперт раскрыл детали 30.10.2022, 17:30

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Есть несколько интересных моментов.

Пока нельзя со 100-процентной уверенностью говорить о том, какой тип надводных аппаратов был использован в акватории Черного моря при атаке на корабли РФ в Севастополе.

Их точные характеристики пока отсутствуют. Об этом пишет американский военный эксперт Х.И. Саттон в своем Twitter.

Он основывает свои выводы на ранее публиковавшихся фото морского беспилотника, который был захвачен оккупантами у берегов Севастополя, пишет «Главред».

Судя по фото пойманного в сентябре безэкипажного катера, в его верхней части есть несколько датчиков. Основным из них является камера, установленная на мачте, а также инфракрасное устройство переднего обзора.

Вероятно, это основной датчик для рулевого управления и ситуационной осведомленности. За камерой находится плоская антенна, возможно, для навигации и/или связи, пишет военный эксперт Х.И. Саттон.

Эксперт также предполагает наличие боеголовки. Именно такие аппараты скорее всего использовались для атаки на российские корабли в Севастополе, отметил он.

Саттон также опубликовал сравнительные параметры морского беспилотника, который предположительно применялся в Севастополе, а также других аналогичных аппаратов.

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