Минчанин восемь лет ездил по купленным за 300 долларов правам 1 30.10.2022, 18:08

2,086

Два раза его проверяли гаишники и не заметили фальшивку.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего горожанина, которого обвиняют в использовании заведомо подложного документа, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.

В свое время мужчина отучился в автошколе, но не смог сдать теоретический экзамен. В 2014 году в интернете он приобрел подложный водительский документ — на одном из сайтов нашел объявление, авторы которого обещали сделать удостоверение за 300 долларов. Минчанин перевел им на расчетный счет требуемую сумму, отправил свою фотографию, образец подписи и анкетные данные. С тех пор он минимум дважды предъявлял сотрудникам ГАИ фальшивый документ.

В июле нынешнего года мужчина ехал по улице Тимирязева, когда инспектор ДПС подал ему сигнал об остановке. Подлинность предъявленного удостоверения вызвала у офицера сомнение — у того было две защитные пленки и нечеткая голограмма. Водителя для дальнейшего разбирательства доставили в Центральное РУВД.

— Обвиняемый нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — рассказал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Ему предъявлено обвинение в использовании заведомо подложного документа, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 380 УК санкция которой — вплоть до двух лет ограничения свободы. Свою вину гражданин признал, в содеянном чистосердечно раскаялся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».