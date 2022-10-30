Украинский военный эксперт описал сценарий освобождения Херсона 1 30.10.2022, 18:13

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Уличных боев в городе не будет.

Украинский военный эксперт Андрей Рыженко описал сценарий освобождения Херсона и отметил, что россияне что-то задумали. Для РФ крайне важно удержать хотя бы Херсон, потому что это единственный областной центр, который они смогли захватить.

Об этом Рыженко рассказал в интервью unian.net.

Он описал военную ситуацию, которая сложилась в Херсоне, и отметил, что ВСУ заблокировали рашистов на правом берегу. Оккупантам некуда идти.

«Сейчас все мосты через Днепр и Ингулец выведены из нормальной эксплуатации, в связи с чем обеспечение этой 25-тысячной группировки на правом берегу очень усложнено. Российским военным нужны боеприпасы, продовольствие, им нужно эвакуировать большое количество раненых, нужно эвакуировать погибших, менять и ремонтировать технику. Их мобильная логистика сильно ослаблена. Они начали пытаться этот вопрос решить путем перевозок при помощи барж, катеров, понтонов», - рассказал Рыженко.

Оккупанты смогли восстановить логистику, но только частично, на небольшой процент. По словам эксперта, большинство грузов, которые шли из Крыма, попадали через Крымский мост. А сейчас оккупанты живут в этой ограниченной логистике, их силы истощаются.

«Украинские войска в «лоб» не бьют – чтобы не было больших потерь, этой «жуковщины», они работают либо мобильными группами, либо нащупывают слабые места россиян. Сейчас россияне что-то задумали. Херсон им нужен - это единственный областной центр, который они взяли. Им важна Каховка, потому что это вход в Северо-крымский канал, без которого Крым жить не может. Сейчас они рисуют для своего местного зомбированного населения, чтобы показать, что они должны уйти из Херсона под каким-то благовидным предлогом», - отметил эксперт.

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