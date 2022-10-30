Украинская авиация ударила по ПВО россиян на юге 30.10.2022, 18:25

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Успешно отработали и ракетно-артиллерийские подразделения.

На юге в течение ночи Вооруженные силы Украины нанесли два авиационных удара по системам противовоздушной обороны (ПВО) российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров, комментируя обстановку на фронте.

«В течение ночи нашей авиацией нанесено два удара по позициям противовоздушной обороны врага, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 70 задач. Потери врага доразведываются», - сказал Назаров.

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