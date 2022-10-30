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Эксперт выдвинул неожиданную версию взрывов в Севастополе

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  • 30.10.2022, 18:50
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Эксперт выдвинул неожиданную версию взрывов в Севастополе

Атака на корабли РФ — результат диверсионной операции?

В случае атаки на корабли РФ в Севастополе украинской диверсионной лодкой, в месте взрыва должен был подниматься огромный столб дыма, заявил военный эксперт Павел Нарожный.

«Был бы взрыв, «хлопок», как говорится. Столб дыма характерен для долгосрочного горения какого-то крупного объекта – вертолета, корабля, подводной лодки, склада топлива. Но не одной лодки, которая несла на себе 100-150 килограммов взрывчатки. Она бы взорвалась, и на этом все закончилось», – пояснил он в комментарии 24tv.ua.

Диверсионная операция

Эксперт не исключил, что взрывы в Севастополе могли быть результатом «небольшой диверсионной операции».

«Что-то близко подошло к этому кораблю, и он загорелся», – сказал собеседник и не исключил, что могла быть атака беспилотников.

Он также предположил, как могли запустить беспилотники для удара по оккупантам в Севастополе.

«Скажем, наш какой-то катер вышел на расстояние 50 километров от Одессы и запустил 5-10 диверсионных беспилотников, которые удаленно управлялись. Пять из них сбили, а другие долетели и подожгли свои цели. Да, это возможно», – добавил Нарожный.

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