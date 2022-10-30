Bayraktar станет «убийцей» иранских дронов? 2 30.10.2022, 19:01

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У беспилотников турецкой компании появятся ракеты класса «воздух — воздух».

У беспилотников Bayraktar производства турецкой компании Baykar Defence появятся ракеты класса «воздух — воздух». Об этом заявил генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Скоро у наших Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı будут ракеты класса „воздух — воздух“. Не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов… Мы проводим испытания», — цитирует его Daily Sabah.

Baykar Defence подписала контракт с Roketsan, крупнейшим турецким производителем ракет. Компании договорились интегрировать произведенную Roketsan зенитную ракету Sungur для борьбы с беспилотниками. По словам генерального менеджера Roketsan Мурата Икинчи, это «надежный боеприпас, особенно против движущихся целей, таких как вертолеты и беспилотники». Он заявил, что использование Sungur в качестве ракеты класса «воздух — воздух» «изменит правила игры».

Эти ракеты также позволят Украине противостоять иранским беспилотникам Shahed-136, которые использует Россия.

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