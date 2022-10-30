ВСУ пошли вперед в Бахмуте 3 30.10.2022, 19:16

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Прорвана оборона оккупантов и заняты новые позиции.

В Бахмуте Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины прорвали оборону оккупантов РФ и продвинулись вперед.

Об успешных действиях украинских защитников сообщают бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный яр» в Twitter.

В частности, они опубликовали фото, которое было сделано на улице Патриса Лумумбы неподалеку от мебельной фабрики. Ранее эти позиции были заняты оккупантами РФ.

«Уже можно понемногу выкладывать фото. Мало у кого есть фото из Бахмута в таких локациях», — пишет боец 93 ОМБр с позывным Закс, пишет «Главред».

Информацию о продвижении ВСУ в Бахмуте также подтверждает в Telegram боец ВСУ, бывший нардеп Егор Фирсов.

Он отметил, что окопы и блиндажи, где ранее находились украинские военные, и которые были на передовой, теперь могут считаться «тылом». Также ВСУ захватили стратегические объекты, которыми, по выражению бойца «ранее не владели».

Фирсов добавил, что Бахмут был и остается самой горячей точкой сражений с оккупантами РФ.

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