Британские ученые научили пчел играть с мячом 30.10.2022, 19:23

Также выяснилось, что самцы «гоняют мяч» дольше самок.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии провели исследование, в котором они пришли к выводу, что пчелы проявляют интерес к игре с мячами. Это первый случай, когда насекомые проявили игровое поведение с предметами, сообщается в материале, опубликованном в журнале Animal Behaviour.

Команда специалистов провела многочисленные эксперименты, чтобы проверить свою гипотезу о том, что пчелы сознательно стараются катать деревянные шары без сторонней стимуляции к этому.

Специалисты отобрали 45 пчел и поместили их на арену, где были созданы такие условия, чтобы им не нужно было заботиться о добыче еды или каким-либо образом еще отклоняться с курса, например для уборки беспорядка или спаривания, факторы стресса для них отсутствовали. Некоторые насекомые катали шарики от одного до 117 раз за эксперимент.

В одном из экспериментов 42 пчелам предоставили доступ к двум цветным камерам, при этом в одной из них были шарики, а другая была пустой. При дальнейшем тестировании подопытные отдавали предпочтение помещению, цвет которого вызывал ассоциации с шариками. Ученые пришли к выводу, что пчелы катали мячи именно с целью игры.

Исследование также показало, что молодые пчелы охотнее катают шары, чем старые. Британские ученые считают, что это похоже на поведение людей и других млекопитающих, когда дети (молодые особи) более игривы. Также выяснилось, что самцы «гоняют мяч» дольше самок.

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