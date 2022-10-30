Военный эксперт: ВСУ скоро освободят важные города возле Херсона 30.10.2022, 19:32

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Деоккупация юга идет поэтапно.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко считает, что в скором времени Вооруженные силы Украины могут освободить важные города возле Херсона. Деоккупация юга продолжается, все идет поэтапно.

Об этом эксперт рассказал в эфире FREEДОМ, пишет unian.net.

«На Херсонщине, на правобережной части, на самом деле нет ничего такого удивительного в принципе. Идет поэтапное освобождение территории, именно поэтапно, шаг за шагом. И на каждом этапе освобождения освобождаются те или иные локации, которые выгодны на данный момент. ВСУ размещают там свои позиции, расширяют там плацдарм», - отметил Коваленко.

По словам эксперта, в скором времени ВСУ будут продвигаться дальше. Коваленко также назвал населенные пункты, которые будут освобождены.

«Мы видим, что это происходит поэтапно, поэтому и дальнейшее освобождение она будет аналогично происходить поэтапно. Я сейчас вижу как минимум две локации, которые в ближайшее время могут быть освобождены: это локация Берислав - Казацкий и локация Снигиревки. А какая из них будет освобождена, либо комбинировано обе сразу - это уже другой вопрос. Аналогично и когда, поскольку формирование условий для освобождения тоже играют очень важное значение. Но то, что освобождение как таковое будет происходить поэтапно, это факт. Единственное, что могу очертить приблизительные сроки, как по моему мнению, до 2022 года», - добавил Коваленко.

Эксперт отметил, что у Украины есть все возможности для возвращения и освобождения практически всего правобережья Херсонщины, в том числе включительно и Херсона.

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