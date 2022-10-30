Стало известно, за сколько продали самую дорогую квартиру в Минске 30.10.2022, 19:40

Ее площадь — 143 «квадрата».

Самой дорогой на столичном рынке жилья в этом году стала квартира по адресу: улица Захарова, 29а. Нового хозяина она нашла за $620 тыс., пишет officelife.

Речь идет о квартире площадью примерно 143 «квадрата», каждый из которых обошелся в $4339. Она находится в современном жилом комплексе недалеко от площади Победы.

В прошлом году самой дорогой квартирой в Минске стала недвижимость на улице Чехова, 3, возле Музея истории Великой Отечественной войны. Ее продали за $532 680. Правда, с учетом площади в 231 «квадрат» каждый из них оказался намного дешевле рекордсмена этого года — $2300.

Самой дорогой по цене за квадратный метр в прошлом году назвали квартиру на проспекте Победителей, 135в. Ее площадь — всего 66 «квадратов», но квартира куплена за $240 тыс., то есть по $3636 за квадратный метр.

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