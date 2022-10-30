«Бежала так, будто участвовала в Олимпийских играх» 1 30.10.2022, 20:05

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Белорусы рассказывают о странных свиданиях, которые сложно забыть.

На очереди, как пишет onliner.by, приключения девушки, которая почему-то решила проследить за своим новым ухажером, и хитрый мужчина, опубликовавший вместо своего фото изображение другого человека.

Хочешь целоваться? Покажи справку!

Житель Минска Юрий в начале 2022-го познакомился в интернете с девушкой. Как это обычно бывает, слово за слово — и вскоре они договорились о встрече. Парень собирался неплохо провести вечер, возможно, рассчитывал на продолжительное общение, но все превратилось в спектакль одного актера.

— Девушка внешне выглядела очень симпатично, в этом плане все нормально, но у нее были свои странности, — расставляет акценты собеседник. — Во-первых, сразу показалась очень манерной, общалась только на «вы» и больше никак, а во-вторых, придя на встречу, я ждал ее минут десять. Как оказалось, она ходила кругами и наблюдала за тем, что делаю, пока ее ожидаю. Когда ей позвонил, она так и сказала: «Я за вами наблюдаю». Спросил, зачем она это делает, и в ответ услышал: «А вдруг вы маньяк?!»

Встретившись, мы пошли выпить чаю. Все время она сидела в маске. Боялась не коронавируса, а того, что кто-то из знакомых может увидеть ее и подумает о ней как о распутной женщине. Хотя она была свободной и в отношениях ни с кем не состояла.

После всевозможных историй про то, как за ней ухаживал коллега, которого она прятала от других в шкафу, когда кто-то заходил в кабинет, меня происходящее начало настораживать.

А чуть позже она произнесла фразу: «Если у нас с вами все получится, мы не будем целоваться и прикасаться друг к другу, пока вы не сдадите анализ на бактерии Helicobacter pylori (могут вызывать язву желудка. — Прим. Onlíner). Я недавно от них вылечилась». Мне в какой-то момент захотелось из-за этих странностей уйти, но потом стало интересно, чем же все закончится. Она живет недалеко от места встречи, и я предложил подвезти ее домой. Она отказалась, захотев прогуляться. Пройдя какой-то отрезок, девушка сказала, что дальше вместе не пойдем — я узнаю, где она живет: «А вдруг вы будете караулить под окнами и не давать мне покоя?» На прощание предложил пожать друг другу руки, однако услышал: «Не позорьте меня. Здесь ходят люди, и вообще все это неприемлемо».

На этом мы распрощались, и все закончилось. Того вечера для меня хватило. Что я вынес из этой ситуации? Прежде чем идти с кем-то на кофе, нужно подольше пообщаться в переписке. Таких историй больше у меня не было. Хотя однажды девушка, с которой познакомился в интернете, заранее сказала, что если хочу быть ее парнем, то в месяц должен давать ей 700 долларов на ее расходы: на косметолога, парикмахера и одежду. Спросил, что будет, если этого делать не стану? Написала, что у меня нет шансов вообще.

В приложении фото сына. А что здесь такого?

А вот Анне (девушка попросила не называть свое настоящее имя) повезло еще круче. Вместо молодого парня, чьи фото были опубликованы в профиле Tinder, на встречу пришел мужчина гораздо старше. Его это совершенно не смущало, а вот девушка была шокирована.

— На самом деле, странные свидания у меня были нечасто, и их можно пересчитать на пальцах одной руки, но из них некоторые все же выделяются. Прошлым летом я в сети познакомилась с молодым человеком. Возраст вроде был 34 года. Мы переписывались, у нас, как ни странно, оказались общие интересы. Обычно они не сходятся, а тут он начал поддерживать беседу, но, думаю, все это делал для того, чтобы мне подыграть. Так мы переписывались буквально 2—3 дня, и он предложил встретиться на кофе возле торгового центра Green на ул. Глебки в два часа дня. Я приехала в назначенное время и место, но парня рядом нигде не было. Проходит 5 минут, 10, 15, а человек не появляется. В итоге написала ему. В ответ получила сообщение: «Я на месте. Это ты опаздываешь».

И тут я присмотрелась и увидела мужчину, вышедшего из машины, но мне в голову даже мысль не закралась о том, что на свидание может прийти абсолютно другой человек. Я все же подошла к нему. На вид это был высокий, седоватый, моднявый мужчина лет 60. Но 34 и 60 — есть ведь разница? Он как ни в чем не бывало поздоровался. На это я произнесла: «Не понимаю, что вообще происходит? Ты так успел постареть за три дня?» Попытался объяснить ситуацию тем, что девушки в Tinder обычно не клюют на его фото и он решил поставить фотографию... сына. У меня сразу промелькнула мысль: а если сын женат и кто-то из подружек жены его увидит? В этом приложении чуть ли не у каждого огромное количество знакомых.

Спросила, как он вообще теперь представляет наше общение? На это произнес: «Нормально. А что здесь такого?»

Я ему пожелала удачи, развернулась и ушла. Зачем мне было с ним общаться? Эта история меня не разозлила. Просто я была сильно возмущена тем, что потратила свое время. Ну и, конечно, история с фото... Понимаю, что кто-то публикует свои старые снимки 10-летней давности, но это еще ладно. А здесь же человек вообще додумался до такого! От знакомств в этом приложении можно ожидать чего угодно, и это просто очень непредсказуемая площадка.

«Бежала так, будто участвовала в Олимпийских играх»

Минчанке Соне на свидании тоже повезло по-своему. Парень не только был не совсем похож на себя с фоток из приложения для знакомств, но и всячески пытался заманить девушку к себе в съемную квартиру. В итоге встреча закончилась бегством девушки из ресторана.

— Tinder я использую не очень часто. В основном только тогда, когда еду за границу, но эта история произошла в Минске. Меня, во-первых, привлекло то, что парень был симпатичный, а во-вторых, он носитель английского, поэтому с ним можно было попрактиковать и подтянуть иностранный.

Его первым сообщением было предложение сходить в бар. Честно говоря, меня это немножко озадачило, поскольку днем в такие заведения не хожу. Я отказалась, и он как-то нехотя предложил пойти в кафе. Когда уже ехала на встречу, от него прилетело сообщение в духе: «Слушай, тут такое дело. Здесь не работает терминал, а наличных у меня с собой мало — только на меня одного».

В моем понимании если парень приглашает девушку на свидание и случилась такая проблема, то сам выбирает другое место. И никто не должен судорожно искать другое заведение либо банкомат. Но благо деньги у меня были.

Когда зашла в это заведение, поняла, что передо мной был как будто другой человек. Не говорю, что отличался радикально, однако выглядел явно постарше, чем на фото, и был менее опрятно одет. Так что узнала его с трудом. Я сказала ему об этом, на что он ответил: так это снимки пятилетней давности. Оказалось, что свой возраст он тоже приврал. Вскоре он начал меня дергать и уговаривать с ним не просто кофе выпить, но и пообедать.

Решила, что мужчина просто хочет сходить в какое-то другое место, и без задней мысли согласилась. Мы выходим из кофейни, переходим дорогу и заходим в какие-то непонятные дворы, тогда я ему говорю: «Что-то я не помню, чтобы здесь был какой-то ресторан». На это австралиец ответил: «Так нет же, мы идем ко мне домой. Будем вместе готовить». Тут я начала все понимать и стала ему объяснять разницу наших менталитетов, что у нас такие предложения от малознакомого человека на первом свидании могут считываться как интимные предложения, но никак не просто веселое времяпровождение. Для меня это было странно, и я решила с ним попрощаться, предложив встретиться в следующий раз.

Только начала уходить, как он меня догоняет: «Ладно, подожди! Я знаю, куда мы с тобой пойдем!» Начав ходить как Иван Сусанин, он заблудился, и я завела его сама в какое-то заведение с ланч-меню.

Мы сделали заказ, он какое-то время смотрел на меня задумчиво, а потом неожиданно произнес: «Вы, белоруски, такие корыстные. Ходите на какие-то свидания, а потом не хотите в гости приходить». Всю эту отповедь я слушала с каким-то ужасом. Закончилось все тем, что он попытался меня трогать, и это было совершенно не в кайф. Встреча заходила в тупик. Все оказалось настолько странно, что я от его прикосновений развернула бокал с пивом. Это подействовало отрезвляюще. Поблагодарив за компанию, я стала уходить, добавив, что у нас же свидание было и ничего страшного, если сам оплатит мой обед в виде какого-то салатика.

Он начал говорить, что это вовсе не свидание, а дружеская встреча и каждый расплачивается сам. Растерялась, и нет чтобы расплатиться за себя, так я просто оделась и вышла. Самое дурацкое было то, что он поднялся и побежал за мной. Я гнала несколько сотен метров так, будто участвовала в Олимпийских играх. Мужчина пытался меня догнать, но, видимо, возраст дал о себе знать, и он отстал. Вот такая странная история про разницу культурных контекстов и, наверное, про банальную жадность.

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