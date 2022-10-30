Как и чем ВСУ удалось поразить флагман внутри главной базы Черноморского флота? 30.10.2022, 20:14

Инициатива на Черном море полностью принадлежит Украине.

Военный эксперт группы Defence Express Владимир Заблоцкий в эфире Радио НВ попытался объяснить, как атаковали корабли Черноморского флота 29 октября на главной базе в Севастополе и какие потери понесла Россия.

— Попробуем разобраться, что произошло в Севастополе. Оккупанты пишут, что это была самая массированная атака беспилотниками. Вроде бы было девять летучих дронов и семь наводных. Что мы должны об этом понимать? Россияне говорят об одном поврежденном корабле, другие данные говорят, что он не один.

— Знаете, верить москалям — себя не уважать.

Я мониторю паблики (и наши, и не наши), есть много видео, есть материал для размышлений. Конечно, надо дождаться комментариев Минобороны, но наше предположение может оказаться таким.

Речь идет об уникальном событии, которое будет не менее значимым в истории этой войны, чем освобождение [острова] Змеиный и операции по освобождению Харьковщины.

Речь идет о первой в истории морских войн комбинированной атаке морских и воздушных [дронов] на корабли флота в защищенной бухте военно-морской базы в Севастополе.

Уникальность в том, что это дистанционная атака — ни один человек там не присутствовал. Это все делалось в сотне километров от объекта атаки.

История вообще знает такие случаи, когда флот атаковался противником в своих базах. К примеру, первая русско-японская война еще в 1904 году началась с того, что Япония атаковала российский флот в порт-Артуре. В 1941 году они повторили этот приемчик и атаковали американский флот в Перл-Харборе. Там уже была катастрофа для американцев.

То есть, как способ – ничего нового. Но задействованные средства полностью соответствуют постулатам войны будущего — перспективной войны будущего, называемой войной дронов.

Что произошло? Ночью с 28 на 29 октября цели в Севастополе были атакованы группой надводных, а еще, пожалуй, и подводных, а также воздушных дронов. Они прибыли одновременно. Причем первая атака надводных целей произошла без противодействия со стороны россиян. Они ее не заметили, о чем свидетельствует отсутствие какой-либо охраны или беспорядок, как всегда, в российском флоте и Вооруженных силах в целом.

Надводные катера-камикадзе зашли в Южную бухту (это далеко в глубине Севастопольской бухты) и взорвали там от двух до четырех кораблей. До последнего момента они передавали через Starlink данные в режиме онлайн оператору. То есть операторы управляли этим.

Противник ничего не видел, не знал, не слышал. Загорелся первый взорванный корабль, а затем второй, еще несколько рядом стоящих. На севастопольских береговых камерах наблюдения видно, что это было неожиданное нападение и взрывы были очень мощными.

Мы обнаружили инсайдерскую информацию. Пишут, что по словам источника в штабе флота (россияне между собой пишут), повреждение получил флагман фрегат проекта 11356р «Адмирал Макаров».

— То есть, это уже второй флагман Черноморского флота, который во время этой войны поражен неизвестно кем.

— Очень сильно поражен. Польские источники, в частности Defence24, комментируя это событие, сказали, что вероятно дрон попал в «Адмирала Макарова». Первый самый большой взрыв — это попадание именно в «Адмирала Макарова». Была выведена система управления кораблем, боевой информационный пост и в целом вся радиолокация. Он уже не боеспособен, даже если будет держаться на воде.

Много раненых и убитых, вероятно, - ночью дело было.

Также источник пишет, что было повреждено транспортное судно, вероятно, оно потоплено. А также потоплен катер. Также поврежден тральник «Иван Голубец». Он, по данным того польского источника, также был протараненный камикадзе в кормовую часть. И к моменту этого инсайдерского сообщения, продолжал гореть, то есть возник большой пожар. На нем и на фрегате одновременно.

Меньшие повреждения получили большой десантный корабль (название уточняется), несколько вспомогательных судов. А также уничтожено топливохранилище, подчеркнуто, что полупустое. Но надо было сказать, что полуполное, потому что сгорело все топливо. Черноморский флот остался без горючего. А также складские постройки на берегу, которые продолжают гореть. То есть было чему гореть, понимаете.

Что я могу сказать? Атака была хорошо скоординирована. Можно предположить, что надводные дроны действовали под прикрытием воздушных, которые отвлекали внимание на себя и атаковали. Склады на берегу – это дело воздушных дронов, морские этого не могли сделать.

Выводы, которые мы можем сделать. Это наглядно демонстрирует, что инициатива по военно-морской деятельности на Черном море полностью принадлежит Украине. Это уже однозначно. Не только на берегу, но и на море.

Для противника появление атакующих Севастополь аппаратов стало полной неожиданностью: ни доставка, ни подготовка, ни пуск аппаратов не были своевременно обнаружены.

— Вы говорите, что флагман «Адмирал Макаров» не будет боеспособным, даже если останется на плаву. Что это значит для состояния Черноморского флота? Как это уменьшает способности их флота? Было сообщение, что именно с этого корабля стреляли по Виннице.

— Именно с этого корабля стреляли не только в Виннице, но это так. Его ценность: очевидно, что после [крейсера] Москва у него возможностей меньше, с точки зрения управления флотом и т.д., но он является носителем ракет Калибр. Восемь пусковых установок у него, как и на других носителях. Это было его главным оружием в террористической войне против Украины. То есть минус восемь пусковых [установок] уже точно.

Если утопленный катер окажется также «Буяном», то это еще минус восемь пусковых. То есть уже [ликвидировано] 16 – возможности атаки Украины намного уменьшатся.

И имиджевые не будем забывать потери. Уничтожение флагманского корабля внутри главной базы флота — это уже позор такой, что Москва будет в очередной раз менять командующего флотом.

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