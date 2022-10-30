Россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона 30.10.2022, 20:25

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Генштаб ВСУ озвучил детали.

Российские войска осуществляют подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений с правобережной части Херсонской области. В дальнейшем их могут перебросить на другие направления.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также сообщается, что российские оккупанты пытаются создать на подконтрольной территории в Херсонской области условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.

«Оккупационная власть временно занятой территории Херсонской области пытается создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. Так, в Новой Каховке с 29 октября текущего года отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Первоочередной так называемой «эвакуации» подлежит медперсонал местных больниц и оперативные службы города», – сообщили в Генштабе.

Кроме того, как отмечается, оккупационная власть издала указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.

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