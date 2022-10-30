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В Минске пьяный водитель, уходя от погони, застрял на площади Победы

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  • 30.10.2022, 20:35
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В Минске пьяный водитель, уходя от погони, застрял на площади Победы

Машина врезалась в элемент заграждения у монумента.

Как сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в воскресенье ночью около 04:00 на улице Коммунистической внимание сотрудников отдела ГАИ привлек каршеринговый автомобиль Chevrolet.

Инспекторы подали знак остановить машину, однако водитель требование проигнорировал.

«Началось преследование, во время которого водитель автомобиля Chevrolet проезжая вблизи площади Победы, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части», — говорится в сообщении.

Машина врезалась в элемент заграждения у монумента Победы и застряла на газоне.

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