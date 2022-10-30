Ученые: Звук фортепиано в разы снижает количество плохих снов 6 30.10.2022, 20:46

Музыка во время сна активировала приятные воспоминания и заглушала страхи.

Неврологи из Женевского университета (Швейцария) обнаружили, что пациентам с хроническими ночными кошмарами можно помочь с помощью звуков. Им удалось снизить частоту плохих снов у 36 человек, соединив два простых метода, пишет «Вокруг света».

Участники сначала придумывали «хэппи энд» для своих кошмаров, а затем запоминали его под один фортепианный аккорд. Музыка во время сна активировала приятные воспоминания и заглушала страхи, как считают ученые.

Исследования показывают, что как минимум 4% взрослых людей постоянно видят ночные кошмары. Это состояние связано с плохим сном и частыми пробуждениями, что может приводить к повышенной тревожности и депрессии.

Часто пациентам назначают «репетиционную» терапию, где они сознательно во время бодрствования вспоминают кошмар и переписывают его сценарий на позитивный с хорошим финалом. А затем репетируют его в течения дня, запоминая образы. Однако не всем такая терапия помогает.

Еще одно исследование 2010 года сообщало, что если человека обучить ассоциировать один звук с каким-то раздражителем, а затем воспроизводить этот звук во время его сна, это реактивирует память и заставляет вспоминать раздражитель.

Команда из Швейцарии решила попробовать объединить эти данные с репетиционной терапией, чтобы повысить ее эффективность. 36 участникам сначала предложили переписать свои самые частые кошмары на позитивный лад и репетировать их в течение 2 недель со специалистами.

Затем половина добровольцев прошла сеанс звуковой реактивации памяти, создав связь между хорошей версией их снов и музыкальным аккордом. Вторая половина была контрольной — без дополнительного лечения.

Обе группы получили наушники, которые надевались на ночь и воспроизводили нужный аккорд каждые 10 секунд в фазах быстрого сна, в которых чаще всего бывают кошмары. В начале испытания у контрольной группы средний показатель страшных снов был равен 2,58 в неделю, а у группы с терапией звуком — 2,94.

Участников протестировали через 2 недели. Терапия в контрольной группе дала результат — снижение до 1,02, а в звуковой группе — до 0,19. Через 3 месяца повторный анализ показал, что количество ночных кошмаров чуть возросло до 1,48 и 0,33 соответственно. Тем не менее результат все равно оставался значительно лучше изначального. Более того, группа со звуковым методом сообщила об увеличении счастливых сновидений.

Клиницисты отмечают, что разница результатов говорит об эффективности лечения всего парой нот. И дает новую пищу для изучения того, как мозг обрабатывает эмоции во время сна.

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