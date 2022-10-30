Капитан первого ранга ВМС Украины: В Севастополе могли уничтожить девять кораблей РФ 3 30.10.2022, 21:03

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Возможности российского ЧМФ значительно упали.

Бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины, капитан 1 ранга Андрей Рыженко прокомментировал взрывы в захваченном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли ЧФ России.

Он говорит, что в одновременной атаке участвовали примерно 10 летающих беспилотников и 6 – 8 морских беспилотных аппаратов, дронов-камикадзе. Такие сведения украинский военный обнародовал в эфире 24tv.ua.

В результате, по разным данным, было повреждено или уничтожено от 3 до 9 российских кораблей.

«Был поврежден фрегат «Адмирал Макаров», который сейчас является флагманом флота, и он будет на ремонте как минимум 2 – 3 месяца, если будут запасные части. Это хорошо, потому что он регулярно обстреливает наши мирные города ракетами «Калибр». Одним из таких обстрелов была атака на Винницу в июле», – отметил экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины.

Он продолжил, что также поврежден еще ракетный корвет, на борту которого – 8 «Калибров». Есть информация о повреждении воздушным дроном тральщика «Иван Голубец». Однако это старый корабль, которому уже около 50 лет. Еще один десантный корабль. Это как минимум.

По его словам, у россиян из 11 кораблей, которые теоретически могли быть носителями ракет «Калибр», в оперативном пользовании осталось 3.

«Еще для 4 патрульных кораблей зарезервированы места, но их нет. То есть их ударная способность значительно снизилась. Ранее, в феврале, в марте, россияне просто расстреливали корабли, которые заходили в порты Украины», – добавил Рыженко.

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