Лукашисты приняли польского политика-самозванца 1 30.10.2022, 21:11

2,244

Фермер выдает себя за «руководителя делегации Подляского воеводства».

Польская газета «Wyborcza» опубликовала детали визита в Гродно подляского фермера Кшиштофа Толвинского. С ним встречалось руководство Гродненской области, а местный гостелеканал назвал его «руководителем делегации Подляского воеводства». Внимание на публикацию обратило «Радыё Свабода».

На Подляшье у Толвинского своя ферма, где он занимается производством молока. В середине 2000-х он был вице-маршалком Подляского воеводства. После этого сменил несколько партий и безуспешно баллотировался в Сейм. Последние несколько лет он был связан с националистической и антиевропейской коалицией Konfederacja. В апреле Толвинский заявил, что создает свою партию Front. На странице партии в Facebook менее 150 подписчиков, она находится в процессе регистрации.

В Гродно фермера принимал заместитель председателя облисполкома Виталий Невера. Они обсудили, среди прочего, энергетическую безопасность, работу атомной электростанции в Островце. Гродненский гостелеканал показал сюжет о визите Толвинского, назвав его «руководителем делегации Подляского воеводства». Однако кто кроме него был в делегации не сообщалось. По словам автора сюжета, в Гродно Толвинский разговаривал с властями о «продовольственной безопасности».

Перед приездом в Беларусь Толвинский написал на одном из сайтов, что в его делегацию вошло три человека и они — «голос миллионов поляков». Во время визита в Гродненскую область фермер сказал, что Лукашенко — «государственный деятель, настоящий политик».

Толвинский приезжал в Беларусь и в августе. В тот свой приезд он посетил Волковысский район и называл себя представителем делегации «Подляского самоуправления». Вместе с Толвинским в Беларусь тогда приезжал Арвид Пливачевский из прокремлевского формирования «Zadrużny Krąg — Славянский отдел» и прокремлевской общественно-политической организации Rusov Polska, которая входит в международную структуру, нацеленную на «объединение славянских земель».

После того визита маршалок Подляского воеводства Артур Косицки отрицал, что делегация во главе с Толвинским представляла самоуправление воеводства. Он заявил, что такие встречи с представителями властей Беларуси «наносят вред имиджу Подляского воеводства и, более широко, польским интересам». Косицский также уведомил МИД Польши об этом «шокирующем случае».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».