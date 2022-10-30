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Шендерович: Годы правления Путина в РФ стали «большим подарком» Китаю

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  • 30.10.2022, 21:17
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Шендерович: Годы правления Путина в РФ стали «большим подарком» Китаю
Виктор Шендерович

Пекин все это время терпеливо ждал.

Российский журналист Виктор Шендерович в интервью «Фабрики новин» заявил, что пока последние 20 лет у власти в РФ был Путин, это сыграло на руку Китаю.

Известный писатель считает, что власти Китая терпеливо ждали все это время и вынашивали свои планы по захвату территории РФ без открытого противостояния. Виктор Шендерович предположил, как сам Путин играет на руку Китайской народной республике.

Журналист озвучил позицию Китая относительно РФ:

«Если перевернуть доску и смотреть с китайской стороны, то взятие Владивостока под контроль не является ключевой политической задачей для Китая. Полагаю, что Китаю некуда спешить, у них другие представления вообще о времени (они другими масштабами мыслят). Путин сделал огромный подарок Китаю. Путинское двадцатилетие — это большой подарок Китаю».

Виктор Шендерович объяснил, почему Китаю выгодно, что Путин два десятилетия в России у власти:

«Россия лежит в трухе, Россия разломана, Россия экономически подорвана, Россия в изоляции, за Россию никто вступаться не будет это уж точно, Россия сама себя отрезала от Запада, а еще 20 лет назад, напоминаю, речь шла о безвизовом режиме в Европу, о вхождении в НАТО (как раз против Китая)».

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