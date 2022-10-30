В Херсоне возле Антоновского моста раздались сильные взрывы 1 30.10.2022, 21:34

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иллюстрационное фото

Местные жители слышали сразу несколько «хлопков».

Во временно оккупированном Херсоне в воскресенье, 30 октября, в районе Антоновского моста раздались взрывы, сообщает ТСН.

Херсонские Telegram-каналы сообщают, что ориентировочно в 20:05 30 октября в пригороде Херсона прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, взрывы произошли в районе Антоновского моста.

Пока официальной информации о том, что именно произошло в оккупированном Херсоне нет. В сети публикуют запись мощных взрывов, которые слышали жители оккупированного украинского города.

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