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В Беларуси для пенсионеров отменяется 50% скидка на проезд в электричках

  • 30.10.2022, 21:48
В Беларуси для пенсионеров отменяется 50% скидка на проезд в электричках

Уже с 1 ноября.

В Беларуси отменяется 50% скидка на проезд в электричках для пенсионеров с 1 ноября, пишет «Комсомолка».

Традиционная скидка на проезд в поездах региональных линий эконом-класса БЖД (Белорусская железная дорога) вводит с 1 мая и на весь период сельскохозяйственных работ.

Отмечается, что ранее данная льгота действовала до конца сентября, однако с 2020 года ее было решено продлить до конца октября. Впервые подобная привилегия для пенсионеров начала действовать в 2011 году.

Так, скидка составляет 50% при покупке билета. Для того, что приобрести билет со скидкой, необходимо предъявить в кассе железнодорожного вокзала или же станции оригинал пенсионного удостоверения.

Кроме того, пенсионеры также могут оформить льготные проездные в терминалах самообслуживания, билетных кассах, на сайте БЖД или же в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

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