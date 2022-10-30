СМИ собрали все прогнозы главы украинской разведки 30.10.2022, 22:08

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Кирилл Буданов

Некоторые из них уже сбылись.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов продолжает демонстрировать свой профессионализм, озвучивая крайне точные прогнозы относительно войны России против Украины. Некоторые из них уже свершились, остальные же в процессе реализации.

Об этом пишет «Слово і діло», которое собрало самые главные прогнозы Буданова за 8 месяцев полномасштабной агрессии. В частности, начальник ГУР даже предвидел полномасштабное вторжения РФ и наступление на Киев со стороны Чернобыля еще до 24 февраля.

Примечательно, все все прогнозы Буданова являются весьма оптимистичными. Так, он еще в марте уверял, что попытки России захватить Украину провалятся.

Еще в марте Буданов прогнозировал, что россияне попытаются спровоцировать демографический и гуманитарный кризис в нашей стране, а угрозу применения ядерного оружия он называл маловероятной.

Что касается ситуации на поле боя, то еще в июне начальник ГУР прогнозировал освобождение острова Змеиный и анонсировал переломный момент в войне с РФ в августе.

Перед этим он выразил уверенность, что Украина освободит все временно оккупированные территории. По его словам, большинство активных боевых действий завершится к концу 2022 года, а к концу весны 2023-го ВСУ войдут в Крым.

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