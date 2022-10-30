В Иране за поддержку протестов арестовали местную легенду футбола 30.10.2022, 22:21

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Спортсмен долгое время был рекордсменом мира по голам за сборные.

Легендарный иранский футболист Али Даеи был арестован на родине. Он был одним из подписантов обращения ФИФА с просьбой отстранить сборную Ирана от участия в предстоящем ЧМ в Катаре.

53-летний Даеи также высказывался в поддержку протестующих против действующей власти в Иране после убийства «полицией нравов» 22-летней Махсы Амини за то, что она не носила хиджаб. Ее смерть привела к крупнейшим протестам в Иране за более чем десятилетие.

Ранее у Даеи отобрали паспорт, чтобы он не смог выехать за границу, сообщает The Times.

До 2021 года иранец удерживал рекорд по количеству голов за национальную сборную (109 голов), который удалось побить Криштиану Роналду (117 голов).

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