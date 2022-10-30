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На Ставке у Зеленского обсуждали возможное нападение на Украину из Беларуси

  • 30.10.2022, 22:56
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На Ставке у Зеленского обсуждали возможное нападение на Украину из Беларуси

Глава СНБО Украины заявил, что Киев понимает замыслы врага.

Украина делает все для того, чтобы обезопасить границу от возможного вторжения с территории Беларуси.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.

Он рассказал, что сегодня состоялось 27-е заседание Ставки верховного главнокомандующего, где рассматривались насущные вопросы, в том числе, и вопрос о вероятности наступления на Украину с территории Беларуси. По его словам, по этому вопросу докладывал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

«Мы понимаем, что происходит и на Херсонском направлении, и что происходит на территории оккупированной Россией Беларуси. Мы понимаем замыслы врага. Соответствующие решения будут приниматься для того, чтобы обезопасить нашу ситуацию от тех угроз, которые могут быть со стороны РФ», – сказал Данилов.

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