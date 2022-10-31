Подрыв Крымского моста спровоцировал транспортный коллапс в Мариуполе 31.10.2022, 1:12

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Оккупантам приходится везти танки на тягачах.

В Мариуполе и Мариупольском районе Украины фиксируют активизацию движения техники оккупантов.

В городе возник транспортный коллапс из-за запрета движения грузовиков через Крымской (Керченский) мост, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

«Фиксируем увеличенное движение техники по Мариуполю и Мариупольскому району. Через центр города на выезд на Магуш танки на тягачах и живая сила грузовиками. Все с пометкой V. С сегодняшнего дня движение техники оккупантов сопровождается установкой мобильных блокпостов и оперативных мероприятий по «зачистке» – выборочной проверке документов и телефонов», – заявил он.

Андрющенко добавил, что в Мариуполе стремительно возросло количество аварий из-за предоставления приоритета захватчикам во время внезапного проезда.

«Запрет движения грузовиков через Крымский мост привел к транспортному коллапсу в городе. 20-тонные и 40-тонные грузовики – не стесняясь, через весь город…», – добавил советник мэра.

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